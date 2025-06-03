Прощание с Николаем Старцевым состоится 4 июня в 12:00 в Спасо-Преображенской церкви во Владимире.
1 июня на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер России по боксу, Николай Старцев. Старцев, уроженец Вязниковского района, посвятил свою жизнь развитию бокса во Владимирской области.
Он являлся первым обладателем знака «За развитие Олимпийского движения в России», заслуженным тренером России и заслуженным работником физкультуры и спорта РФ. С 1993 по 2003 год он возглавлял Спортивную школу олимпийского резерва Владимирской области и Федерацию бокса региона.
Прощание с Николаем Старцевым состоится 4 июня в 12:00 в Спасо-Преображенской церкви во Владимире.