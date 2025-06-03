Прощание с Николаем Старцевым состоится 4 июня в 12:00 в Спасо-Преображенской церкви во Владимире.

1 июня на 77-м году жизни скончался заслуженный тренер России по боксу, Николай Старцев. Старцев, уроженец Вязниковского района, посвятил свою жизнь развитию бокса во Владимирской области.Он являлся первым обладателем знака «За развитие Олимпийского движения в России», заслуженным тренером России и заслуженным работником физкультуры и спорта РФ. С 1993 по 2003 год он возглавлял Спортивную школу олимпийского резерва Владимирской области и Федерацию бокса региона.Прощание с Николаем Старцевым состоится 4 июня в 12:00 в Спасо-Преображенской церкви во Владимире.