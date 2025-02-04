С 5 февраля этого года в законодательство Российской Федерации вводится миграционный режим высылки, сообщили в региональном УМВД. Иностранцы, которые находятся в стране нелегально,

С 5 февраля этого года в законодательство Российской Федерации вводится миграционный режим высылки, сообщили в региональном УМВД. Иностранцы, которые находятся в стране нелегально, автоматически попадут в реестр контролируемых лиц. Те, кто окажутся в «черном списке», будут лишены различных прав. Например, невозможно будет зарегистрировать юрлицо или ИП, купить машину, квартиру или вступить в брак. Список запретов