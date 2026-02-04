Тревожный сигнал поступил в дежурную смену МЧС в 02:26.

Глубокой ночью на скоростной трассе М-12 «Восток» вспыхнул автомобиль. Огонь полностью охватил машину на 317-м километре федеральной дороги в границах Муромского округа.Тревожный сигнал МЧС в 02:26. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, пламя уже разошлось на площади 12 квадратных метров — фактически от машины остался только обгоревший остов.Водитель успел вовремя покинуть салон. Пострадавших нет. На тушение выехали 8 спасателей и две спецмашины.