Банк ВТБ и «Российские железные дороги» договорились вместе развивать современные способы оплаты.

Банк ВТБ и «Российские железные дороги» договорились вместе развивать современные способы оплаты. Это значит, что в будущем пассажирам станет проще и быстрее покупать билеты, а сама система расчетов станет надежнее и технологичнее. Соглашение подписали на ПМЭФ-26 заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов.Первое, о чем договорились партнеры — это внедрение цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет использовать наравне с наличными и безналичными деньгами.Второе направление касается биометрии. Простыми словами, это возможность оплатить проезд в кассе или турникете буквально взглядом, без необходимости прикладывать карту или доставать телефон. Банк поможет компании внедрить такие сервисы, чтобы ускорить посадку на поезда и сделать ее удобнее.Третье — это глубокая интеграция с Национальной системой платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей. Это гарантирует, что все расчеты внутри системы РЖД и их дочерних компаний будут проходить без сбоев и полностью на российском оборудовании и программном обеспечении, что особенно важно для безопасности.Таким образом, партнерство направлено на то, чтобы заменить устаревшие способы переводов на современные отечественные технологии. Пассажиры смогут почувствовать изменения, когда на вокзалах и в приложениях начнут массово появляться новые сервисы оплаты.