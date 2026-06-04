Третий год подряд российская экономика функционирует в условиях повышенных процентных ставок, что оказывает влияние на инвестиционные планы компаний.

Третий год подряд российская экономика функционирует в условиях повышенных процентных ставок, что оказывает влияние на инвестиционные планы компаний. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука, крупный бизнес сохраняет интерес к развитию, однако становится более избирательным при выборе проектов для финансирования.«Мы видим, что компании продолжают инвестировать, но подходят к этому более осторожно. Происходит селективный отбор проектов, сокращаются инвестиционные программы, а ресурсы концентрируются на наиболее значимых направлениях. В этих условиях особое значение приобретают инструменты государственной поддержки, которые помогают запускать и реализовывать приоритетные для экономики проекты», — отметил Сергейчук.По его словам, в России уже сформирован широкий набор механизмов поддержки инвестиций, включая специальные инвестиционные контракты, особые экономические зоны и другие инструменты. Вместе с тем дополнительного внимания требует развитие отечественных технологических решений, особенно на этапе внедрения и промышленной апробации.«Сегодня одним из ключевых вызовов остается технологическое развитие. У российских компаний есть серьезные наработки в области исследований и разработок, однако внедрение новых инженерных решений всегда связано с повышенными рисками. Дополнительные механизмы страхования или гарантирования таких проектов могли бы стимулировать бизнес активнее инвестировать в отечественные технологии и ускорить модернизацию экономики», — подчеркнул он.Технологии становятся главным направлением инвестиций.Среди отраслей и направлений, требующих наибольшего объема инвестиций, ВТБ выделяет технологическое развитие и внедрение современных производственных решений.Речь идет как о создании и масштабировании отечественных технологий, так и о локализации перспективных международных решений на российском рынке. По мнению банка, именно технологическая модернизация сегодня становится одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности экономики.«Если говорить о приоритетах инвестиционной повестки, то сегодня на первый план выходят технологии. Инструментарий финансовой поддержки проектов уже достаточно развит, тогда как технологические инициативы, особенно новые и требующие промышленной обкатки, нуждаются в дополнительном сопровождении. Именно такой запрос мы все чаще видим со стороны наших клиентов», — заключил Сергейчук.