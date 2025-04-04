В СК России прошел семинар-совещание, где присутствовали сотрудники, ответственные за взаимодействие со СМИ. В рамках мероприятия Александр Бастрыкин наградил представительницу Следкома

В СК России прошел семинар-совещание, где присутствовали сотрудники, ответственные за взаимодействие со СМИ. В рамках мероприятия Александр Бастрыкин наградил представительницу Следкома Владимирской области Евгению Горину. На семинаре среди гостей и экспертов присутствовали сотрудники Администрации Президента РФ, МИД России, известных федеральных СМИ и компании VK. Вместе с участниками они обсудили координацию работы между госорганами, борьбу с