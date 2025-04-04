Пожарные сейчас тушат траву в Суздальском районе. Загорелась сухая растительность возле села Глазово, существовала угроза перехода огня на населенный пункт, сообщили в МЧС области.

Пожарные сейчас тушат траву в Суздальском районе. Загорелась сухая растительность возле села Глазово, существовала угроза перехода огня на населенный пункт, сообщили в МЧС области. Спасатели отстояли село, но одно нежилое строение в СНТ «Заозерный» пострадало. Угроза перехода пламени на СНТ пока сохраняется. На месте продолжают работать 25 пожарных и 6 единиц техники. Из информации МЧС