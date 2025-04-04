Управкомпания «Жилищник-Центр» не считает себя виновной в инциденте с упавшей на голову мужчины глыбой льда. Об этом в официальном ответе нашему телеканалу сообщила обслуживающая

Управкомпания «Жилищник-Центр» не считает себя виновной в инциденте с упавшей на голову мужчины глыбой льда. Об этом в официальном ответе нашему телеканалу сообщила обслуживающая организация. Ранее мы рассказывали подробности этой истории. Она произошла еще в 22-м году. В центре города на местного жителя упала ледяная глыбы с крыши здания на Большой Московской. Кадры с места