Освящение куличей состоится 17 апреля на Владимирском хлебокомбинате.

Владимирская епархия объявила о сотрудничестве с местным хлебокомбинатом и предстоящем освящении куличей накануне Пасхи. Митрополит Никандр активно участвовал в разработке дизайна кулича, на упаковке которого изображен храм Покрова-на-Нерли, одна из духовных достопримечательностей региона.Освящение куличей состоится 17 апреля на Владимирском хлебокомбинате.Роспотребнадзор напоминает о важности внимательного выбора куличей: следует обращать внимание на сухость верхушки и отсутствия липкости глазури, а также следить за сроками годности и условиями хранения.