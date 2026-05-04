Фестивальные мероприятия запланированы с 6 по 14 июня.

В рамках государственной программы развития культуры во Владимирской области пройдет третий фестиваль классической музыки «Симфоническая экспедиция».В программе заявлены квартет имени Вайнберга, духовой квинтет солистов Большого театра, «Хачатурян Трио», лауреаты конкурса «Солист оркестра», Владимирский губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла и солисты Центра классической музыки имени Артема Маркина, а также радио‑ и телеведущий Артем Варгафтик.Художественным руководителем проекта снова назначена дочь маэстро, Елена Владимировна Маркина.Фестиваль включает шесть концертов, которые пройдут на нескольких площадках региона.Площадки:город Владимир (Соборная площадь);село Арбузово — Собинский район;село Маринино — усадьба Танеевых, Ковровский район;село Крутец — усадьба Бутурлиных‑Зубовых, Александровский район;округ Муром;город Гусь‑Хрустальный — усадьба Мещерская.Для гостей предусмотрен платный трансфер из Владимира до мест проведения концертов и обратно.