Фестивальные мероприятия запланированы с 6 по 14 июня.
В рамках государственной программы развития культуры во Владимирской области пройдет третий фестиваль классической музыки «Симфоническая экспедиция».
В программе заявлены квартет имени Вайнберга, духовой квинтет солистов Большого театра, «Хачатурян Трио», лауреаты конкурса «Солист оркестра», Владимирский губернаторский симфонический оркестр, Владимирский камерный хор, Детская хоровая капелла и солисты Центра классической музыки имени Артема Маркина, а также радио‑ и телеведущий Артем Варгафтик.
Художественным руководителем проекта снова назначена дочь маэстро, Елена Владимировна Маркина.
Фестиваль включает шесть концертов, которые пройдут на нескольких площадках региона.
Площадки:
город Владимир (Соборная площадь);
село Арбузово — Собинский район;
село Маринино — усадьба Танеевых, Ковровский район;
село Крутец — усадьба Бутурлиных‑Зубовых, Александровский район;
округ Муром;
город Гусь‑Хрустальный — усадьба Мещерская.
Для гостей предусмотрен платный трансфер из Владимира до мест проведения концертов и обратно.