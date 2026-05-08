Строительство магистрали идет по графику, при отсутствии изменений объект планируют сдать следующей осенью.

Во Владимире продолжают строить магистраль от улицы Гастелло до Пекинки. 5 мая администрация сообщила о повышении стоимости работ.Дополнительное соглашение с подрядчиком АО «ДСУ-3» увеличит смету на 4 435 165 рублей, общая стоимость достигла 270 545 000 рублей.Тем же днем утверждено постановление о создании производственно‑технической базы муниципального Центра управления городскими дорогами на участке у будущей трассы.Проект базы еще не готов: заказчик — МКУ «ЦУГД», внутри учреждения создадут специальную службу, архитекторы должны предусмотреть инженерные сети, подъезды и парковки.В мэрии заверили, что решения не связаны между собой. Удорожание объяснили ростом НДС с 2026 года.Представитель администрации Юлия Жирякова отметила, что новая база улучшит условия для техники и персонала.