Город гордится участниками и надеется, что их пример станет стимулом для новых достижений.

Владимир отметил успехи юнармейцев на городском смотре строя и песни.В военном городке №2 состоялся третий смотр, в котором приняли участие 250 ребят из 25 учебных заведений города.Участники продемонстрировали дисциплину и сценическое мастерство: аккуратную форму, четкие доклады командиров, стройное прохождение маршем, работу знаменных групп и энергичные песенные номера.По итогам соревнований места распределились так:- Первое место — команда «Белая лилия», Образовательный центр №6.- Второе место — команда «15‑я рота», Образовательный центр №5.- Третье место — команда «Патриот», Образовательный центр №9.Администрация города поблагодарила юнармейцев за активное участие и волю к победе, а педагогов — за подготовку и методическую поддержку.