Город гордится участниками и надеется, что их пример станет стимулом для новых достижений.
Владимир отметил успехи юнармейцев на городском смотре строя и песни.
В военном городке №2 состоялся третий смотр, в котором приняли участие 250 ребят из 25 учебных заведений города.
Участники продемонстрировали дисциплину и сценическое мастерство: аккуратную форму, четкие доклады командиров, стройное прохождение маршем, работу знаменных групп и энергичные песенные номера.
По итогам соревнований места распределились так:
- Первое место — команда «Белая лилия», Образовательный центр №6.
- Второе место — команда «15‑я рота», Образовательный центр №5.
- Третье место — команда «Патриот», Образовательный центр №9.
Администрация города поблагодарила юнармейцев за активное участие и волю к победе, а педагогов — за подготовку и методическую поддержку.