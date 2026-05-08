Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

В Муроме завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, фигурант предстанет перед судом.По версии следствия, местный житель 1997 года рождения, зная о службе знакомого в зоне СВО, связался с его сестрой, матерью и отчимом и представился сотрудником военных следственных органов.Он сообщал ложные сведения о проверках по фактам фальсификации меддокументов и хищения обмундирования, демонстрировал поддельное служебное удостоверение и иные фальшивые бумаги.С 13 по 21 ноября 2024 года обвиняемый под различными предлогами выманил у родственников почти 350 тысяч рублей в ходе трех встреч в Муроме.Потерпевшие вскоре заподозрили обман и обратились в полицию, после чего фигурант попытался скрыться.При обыске в квартире знакомой обнаружены файлы с поддельными документами. Мужчина был задержан совместно с сотрудниками УФСБ, в период следствия содержался под стражей и дал признательные показания.Следствие квалифицировало преступление с отягчающим обстоятельством — использованием форменной одежды представителя власти.