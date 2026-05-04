Родственники Друговых не получат компенсации. Прокуратура Владимирской области через суд добилась признания недействительными сделок с квартирами в доме на улице Никитской во Владимире. Также аффилированных с застройщиком лиц лишили права требования по договорам долевого участия.Речь идет о банкротстве компании «СитиСтрой». Как установило надзорное ведомство, с 2019 по 2023 год застройщик оформил сделки с родственниками руководителя