Волейбольный клуб Владимир на грани закрытия. Несмотря на успешное выступление команды в этом сезоне, в апреле 12 спортсменов и тренерский состав фактически ушли в бессрочный отпуск. В данный момент клуб уже должен готовиться к новым матчам, но пока это невозможно. Почему? Разбиралась Маргарита Махрова.

Волейбольный клуб "Владимир" на грани закрытия. Несмотря на успешное выступление команды в этом сезоне, в апреле 12 спортсменов и тренерский состав фактически ушли в бессрочный отпуск. В данный момент клуб уже должен готовиться к новым матчам, но пока это невозможно. Почему? Разбиралась Маргарита Махрова.Виталий Таранюк приехал в наш город из Сургута. В этом сезоне он успешно выступал за волейбольный клуб "Владимир". Но 30 апреля, в конце сезона игроки были уволены, а новые контракты с ними пока не заключают. Сейчас команда из 12 человек и 2 тренеров фактически ушла в бессрочный отпуск, спортсмены тренируются в индивидуальном порядке. Волейболисты всерьёз переживают, что могут так и не начать новый сезон.Виталий Таранюк, волейболист: "Это вёлся разговор ещё раньше, это очень быстро просочилось в команду, один человек узнал и сарафанное радио перенесло это всем. Причём это узнали не только мы, а болельщики, спрашивали: "Что с Владимиром?", бывает иду по улице, спрашивают люди, которые видели меня на играх, потому что трибуны бывают забиты абсолютно. Есть видео в социальных сетях, когда люди приходят и негде сесть. Это очень круто! Но, к сожалению, этого может и не быть: людям некуда будет приходить, если команда закроется".Проблемы в финансировании клуба, объясняет начальник команды. Учредителем профессионального волейбольного клуба является администрация города Владимира. С 2011 команда получает ежегодное финансирование из муниципального бюджета, но в этом году его урезали в 2 раза.Андрей Булгаков, начальник команды волейбольного клуба "Владимир": "В этом году нам выделено, 4,75, которых хватило, чтобы закончить чемпионат 2018 года. Если бы эти деньги, хотя бы миллиона 4, мы нашли бы до конца этого года, нам вполне бы хватило, чтобы продолжить участие в чемпионате России".А ведь в этом году волейбольный клуб "Владимир" провёл один из лучших сезонов в своей истории. В чемпионате России команда заняла 4-е место в финале высшей лиги Б. Новый чемпионат страны по волейболу стартует в конце сентября. До этого времени нужно успеть укомплектовать команду и до 5 августа заплатить за участие в турнире 100 тысяч рублей , но пока таких денег у клуба нет. Спортсменов поддерживают два постоянных спонсора, но и они не в силах покрыть все расходы. И это при том, что в последнее время в области волейбол на пике популярности. Так, на чемпионат 33-го региона в этом году уже заявилось 55 команд.Владимир Латайников, исполнительный директор федерации волейбола Владимирской области: "До сегодняшнего дня ситуация была довольно-таки стабильная. Можно было планировать на годы вперёд, наверное, поэтому и результаты пришли".В городской администрации подчеркнули: в условиях напряжённого бюджета, финансировать клуб в прежних размерах стало невозможно.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Благодарны парням за их работу, но финансировать клуб во втором полугодии нам одним будет очень трудно. Спонсоры - сейчас большая редкость. Свободных денег в бюджете города не прибавилось. Бюджет достаточно напряжённый и ограниченный".Ветераны владимирского волейбола и тренеры написали письмо губернатору, в котором попросили поучаствовать в судьбе команды. Как сообщили чиновники профильного департамента, этот вопрос сейчас на повестке дня.Анатолий Воронков, зам. директора Департамента по физкультуре и спорту: "Я считаю, что, безусловно, решение по сохранению команды будет найдено. Мы просто не имеем права утратить такой уникальный клуб. Конкретных рецептов в данный момент я не могу назвать, но ещё раз повторяю, команда должна быть сохранена".Удастся ли общими усилиями сохранить единственный профессиональный волейбольный клуб региона? Мы будем следить за развитием событий.