У них арестовано имущество обвиняемых на сумму около 30 миллионов рублей.

Во Владимире ритуальщиков будут судить за дачу взяток заведующему патологоанатомическим отделением местной больницы. Об этом сообщили в СУ СК по региону.С января 2022 года по апрель 2024 года генеральный директор коммерческой организации и двое бизнесменов передавали более 570 тысяч рублей взятками за ускоренное оформление документов о смерти и подготовку тел к похоронам.Злоумышленники были задержаны 3 апреля прошлого года, когда заведующий больницей получил очередную взятку. В настоящее время дело в отношении ритуальщиков и их посредника передано в суд, арестовано имущество обвиняемых на сумму около 30 миллионов рублей, включая квартиры и автомобили.