Ежегодно в феврале во Владимире проходят Дни памяти художника Бориса Французова – выдающегося графика Владимирской земли. В этому году мероприятия пройдут 5, 7 и 27 февраля. Программой

Ежегодно в феврале во Владимире проходят Дни памяти художника Бориса Французова – выдающегося графика Владимирской земли. В этому году мероприятия пройдут 5, 7 и 27 февраля. Программой поделились в пресс-службе мэрии Владимира. 5 февраля, в день рождения Французова, открылась выставка работ последователей графика из областного «Союза художников России». Ее можно будет посмотреть в Центре культуры