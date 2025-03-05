Родители и педагоги поддержали предложение.

3 марта 2025 года прошло заседание Совета ЧОУ «Суздальская православная гимназия», инициированное Владимирским епархиальным управлением в ответ на запросы родителей. Споры. 12 февраля гимназия подала иск на митрополита за порицания.На заседании присутствовали все стороны конфликта, включая митрополита Никандра, матушку Юлию Бутрякову и директора Нину Аникину. Управляющим предложили изменить Устав гимназии и рекомендовать митрополита возглавить ее с сохранением Аникиной в должности заместителя. По его мнению, это поможет сохранить правовой статус и образовательный процесс.Родители и педагоги поддержали предложение, им предоставили две недели для обсуждения. Епархия подчеркивает поддержку сохранения гимназии.