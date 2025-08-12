Мужчину обвиняют в хищении почти 2,7 млн рублей при ремонте местной школы № 4.

В Вязниках гендиректор строительной компании из Санкт-Петербурга стал фигурантом нового эпизода мошенничества. Мужчину обвиняют в хищении почти 2,7 млн рублей при ремонте местной школы № 4.По следствия, при утеплении фасада школы подрядчик использовал более дешевый материал, чем было указано в смете. При этом в документах фирма указала, что работы выполнены в соответствии с проектом, завысив их стоимость.Это уже не первый случай, когда гендиректора подозревают в мошенничестве на том же объекте. Ранее его уже обвиняли в замене огнеупорных гипсоволокнистых листов на более дешевый и менее безопасный гипсокартон, что также привело к завышению стоимости работ на аналогичную сумму.Расследование уголовного дела продолжается. Следователи допрашивают свидетелей и изучают документацию. В рамках дела принимаются меры, чтобы подрядчик устранил все допущенные нарушения.