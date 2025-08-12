За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 61 жителя Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 24 миллиона рублей, сообщили в МВД

За прошедшую неделю мошенники, используя IT-технологии, обманули 61 жителя Владимирской области. В общей сложности злоумышленникам удалось заработать 24 миллиона рублей, сообщили в МВД региона. Так, 41-летняя жительница Владимира перевела 1,5 миллиона рублей на «безопасный» счет, поверив псевдосотруднику «Росфинмониторинга». А 28-летнюю горожанку мошенники лишили 4 930 000 рублей под предлогом их сохранности. По всем фактам расследуются