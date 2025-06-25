Форум регионов Беларуси и России начинает 25 июня работу в Нижнем Новгороде.

Одно из ключевых событий в ежегодном графике союзной интеграции. Форум регионов Беларуси и России начинает 25 июня работу в Нижнем Новгороде. С белорусской стороны он проходит под эгидой Совета Республики, с российской – Совета Федерации. В 2025 году главная тематика – Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства. В деловой программе форума – семь секционных заседаний, сообщили в программе Беларусь.Новости.Они охватывают ключевые направления российско-белорусского сотрудничества: правовое обеспечение Союзного государства, межрегиональное взаимодействие, роль молодежи в развитии трансграничных связей, агропромышленный комплекс, промышленную кооперацию и технологический суверенитет, вклад культуры и просвещения в общее будущее, молодежную политику и демографическое развитие.Каждый Форум регионов вносит весомый вклад в сотрудничество Беларуси и России, стимулирует совместную последовательную работу в гуманитарной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. В Нижнем Новгороде планируют подписать более 100 контрактов на сумму свыше 700 миллионов рублей.