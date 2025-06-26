Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир советской классики! Проверьте свою внимательность и знание деталей любимого фильма. Только самые преданные поклонники фильма Служебный роман смогут пройти этот тест до конца. А вы справитесь с этим тестом? Уверены, только настоящие знатоки ответят на все 6 вопросов.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир советской классики! Проверьте свою внимательность и знание деталей любимого фильма. Только самые преданные поклонники фильма "Служебный роман" смогут пройти этот тест до конца. А вы справитесь с этим тестом? Уверены, только настоящие знатоки ответят на все 6 вопросов."Служебный роман" – это не просто фильм, это настоящая культовая жемчужина советского кинематографа! Созданный гениальным Эльдаром Рязановым в 1977 году он мгновенно завоевал сердца миллионов зрителей. Великолепный актерский дуэт Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова, искрометный юмор, тонкая лирика и узнаваемые типажи сделали эту картину культовой для жителей огромной страны.Фильм по праву считается одним из лучших в истории советского кино, его цитируют до сих пор, а образы героев стали нарицательными. Давайте же проверим, насколько хорошо вы помните детали этого культового фильма? Дерзайте, и пусть удача вам сопутствует!1. Что скрыто за розовым квадратом на кадре?а) Папка с документамиб) Телефонный аппаратв) Ваза с цветами2. Что скрыто за желтым кругом на кадре?а) Лейкаб) Ведров) Тарелка с едой3. Что скрыто на кадре за синим прямоугольником?а) Часыб) Очкив) Ничего4. Что скрыто на кадре за зеленым овалом?а) Сигаретыб) Рюмкив) Ручки5. Что скрыто в кадре за красным треугольником?а) Салфеткаб) Пепельницав) Стакан воды6. Что скрыто в кадре за фиолетовым ромбом?а) Вазаб) Канцелярияв) Бутылки с водойПроверь себя!Правильные ответы:1. Ответ Б – Телефонный аппарат2. Ответ А – Лейка3. Ответ Б – Очки4. Ответ А – Сигареты5. Ответ В – Стакан воды6. Ответ В – Бутылки с водойЕсли верно ответили на все 6 вопросов — это повод 6 раз себя похвалить! А если сделали ошибку – повод вернуться к началу и ответить на все вопросы правильно.