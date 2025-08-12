Президент России Владимир Путин отметил профессионализм и авторитет Авдеева.

12 августа губернатору Владимирской области Александру Авдееву исполнилось 50 лет. С юбилеем главу региона поздравили первые лица страны, руководители ведомств и главы муниципалитетов.Президент России Владимир Путин отметил профессионализм и авторитет Авдеева. Патриарх Кирилл поздравил телеграммой и предложил наградить губернатора орденом Даниила Московского II степени.В поздравлениях отмечалась целеустремленность, ответственность и конструктивность Александра Авдеева.