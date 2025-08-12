На родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

Во Владимирской области шестеро несовершеннолетних повредили автомобиль скорой помощи, прибывшей на вызов в один из населенных пунктов Суздальского района. Сообщение об этом поступило в местное ОМВД.Полиция оперативно установила личности вандалов. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу о недопустимости подобных действий.На родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Подростки поставлены на учёт в отдел по делам несовершеннолетних. Проводится проверка.