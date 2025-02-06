Николай, капитан и командир снайперской группы «Клинок» 58-й гвардейской общевойсковой армии.

Житель Коврова Николай Соколов был удостоен звания Героя России за выдающиеся заслуги в зоне СВО. Золотую звезду ему вручил президент Владимир Путин в Кремле. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.Николай, капитан и командир снайперской группы «Клинок» 58-й гвардейской общевойсковой армии, получил награду за оборону в районе села Работино на Запорожском направлении. Он окончил школу №10 в Коврове и продолжил обучение в военном училище в Новосибирске.Напомним, ранее мы писали, что