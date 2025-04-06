Шесть сайтов, где продают жевательный табак, обнаружили сотрудники муромской прокуратуры. При этом ограничения по продаже снюса несовершеннолетним ни на одном из интернет-ресурсов не

Шесть сайтов, где продают жевательный табак, обнаружили сотрудники муромской прокуратуры. При этом ограничения по продаже снюса несовершеннолетним ни на одном из интернет-ресурсов не указаны. Как отмечают в пресс-службе ведомства, привычка употреблять табак часто складывается именно в подростковом возрасте. Поэтому городской прокурор обратился в суд с требованиями признать сайты запрещенными. Пока, судя по всему, незаконные интернет-магазины