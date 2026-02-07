Правда, их число всё ещё достаточно высокое.

Во Владимирской области снизилось количество несанкционированных свалок. Об этом рассказали в Госохотинспекции Владимирской области. Так, в 2025 году было найдено 1713 незаконных мест скопления бытовых отходов, что на 23% ниже, чем в 2024 году.При этом ликвидировать удалось только 75% найденных незаконных свалок. В 2025 году было составлено 22 протокола об административных правонарушениях. Также выдали 26 предостережений и информационных писем о необходимости устранения нарушений. Однако сумма штрафов оказалась небольшой — всего 80 тысяч рублей.В конце года Госохотинспекция составила рейтинг районов по ликвидации свалок. Первое место занял Селивановский муниципальный округ, где полностью убрали мусор. На втором месте находится Муром - 96% ликвидации отходов. Замыкают рейтинг Ковровский район и Собинский муниципальный округ, где удалось убрать только 44% свалок.