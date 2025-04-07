С 1 апреля в России вступил в силу закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без прохождения теста на знание русского языка. Во Владимирской области есть 22 школы, где можно сдать

С 1 апреля в России вступил в силу закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без прохождения теста на знание русского языка. Во Владимирской области есть 22 школы, где можно сдать такой экзамен, сообщили в пресс-службе правительства региона. Чтобы получить направление на тестирование, нужно обратиться с заявлением в школу, в которую родители хотят отдать ребенка,