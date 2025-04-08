В выходные в регионе снова выпал снег.

Руководитель гидрометцентра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда во Владимирской области закончится аномальное похолодание.Сейчас на территории центральной части России господствует циклон «Зион». В регионы вернулась зима. Так, в минувшие выходные во Владимире . Сформировалась высота покрова в 5-10 сантиметров.По словам синоптика, минусовые температуры продержатся до конца недели. В ночь с 12 на 13 апреля столбики термометров могут опуститься до -16. В дневные часы ожидается до -4.Потепление придет только на следующей неделе.