Жителя Ярославской области будут судить в Кольчугино за пьяную езду, спровоцировавшую аварию. В ДТП серьезно пострадал водитель другой машины. Инцидент произошел вечером 12 августа 2023 года.

Жителя Ярославской области будут судить в Кольчугино за пьяную езду, спровоцировавшую аварию. В ДТП серьезно пострадал водитель другой машины. Инцидент произошел вечером 12 августа 2023 года. Мужчина уже был привлечен до этого к ответственности за нетрезвую езду, но его это не остановило – и он снова сел за руль в пьяном виде. Водитель двигался на