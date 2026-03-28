Прокуратура проводит проверку.

Сегодня днём в многоквартирном доме №201 по улице Лакина во Владимире произошло частичное обрушение стены. На место происшествия выехали сотрудники городской прокуратуры.По данным ведомства, дом ранее был признан аварийным. Все жильцы, кроме двух семей, уже расселены. Оставшимся жителям предлагалось временное жильё и помощь с переездом, однако они отказались покидать квартиры.Иски администрации Владимира о принудительном выселении этих семей находятся на рассмотрении в суде. Сейчас под контролем прокуратуры городские власти организовали ограждение опасного объекта и прорабатывают вопрос о его скорейшем сносе.