В частную собственность планируют передать исторические здания в Собинском, Камешковском и Петушинском районах.

Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области представило проект закона, определяющий программу приватизации государственного имущества на 2027–2029 годы.В обнародованном перечне имущества, подлежащего продаже, особое внимание привлекают четыре объекта культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.Так, в Собинском районе новые владельцы могут появиться у дома Бажановых в поселке Ставрово.В Камешковском районе к торгам готовят здание второй оранжереи, входящее в состав бывшей усадьбы Грузинских-Шорыгиных в селе Михайловское.На территории Петушинского района планируется реализовать сразу несколько исторических построек. В поселке Сушнево-1 покупателям предложат усадьбу Карповой, включая жилье для прислуги, а также дома старшего и младшего сыновей владельцев. Кроме того, в этом же районе планируют продать знаменитый дворец усадьбы Воронцовых в селе Андреевское.Ожидается, что все эти памятники архитектуры обретут частных собственников в течение ближайших трех лет.