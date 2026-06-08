Стартовал третий сезон музыкального фестиваля-путешественника.

Дебютное выступление состоялось на территории усадьбы Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец, совпав с днем рождения Артема Маркина, возглавлявшего Владимирский губернаторский симфонический оркестр.Прославленный маэстро являлся создателем этого уникального кочующего проекта, завоевавшего популярность далеко за пределами Владимирской области. В память о дирижере на территории усадьбы открыли информационный стенд, посвященный его творческой биографии.В текущем году главным участником музыкального путешествия остается Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной — дочери маэстро, которая продолжает дело своего отца.Экспедиция продлится до четырнадцатого июня.