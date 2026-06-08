Концерт «Виват, Вязниковская школа искусств!» собрал аншлаг.

Местная детская школа искусств, носящая имя Л.И. Ошанина, торжественно отметила свой 75-летний юбилей.По случаю праздника на сцене городского Центра культуры и отдыха «Спутник» организовали грандиозное четырехчасовое представление под названием «Виват, Вязниковская школа искусств!».Свободных мест в зрительном зале не осталось, поскольку за годы работы учреждение подготовило тысячи одаренных воспитанников, которые посвятили свою жизнь музыкальной карьере.Свою официальную историю данная образовательная организация начинает с первого летнего месяца 1951 года.