59% работающих владимирцев, как оказалось, на работе чувствуют себя спокойно и не испытывают каких-либо страхов, а каждый десятый опасается увольнения или маленькой зарплаты. По данным

59% работающих владимирцев, как оказалось, на работе чувствуют себя спокойно и не испытывают каких-либо страхов, а каждый десятый опасается увольнения или маленькой зарплаты. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, только 8% опрошенных переживают, что их могут уволить. 7% боятся недооценённости и маленькой зарплаты, 6% — остаться невостребованными специалистами. 3% опрошенных боятся руководства, общей нестабильности