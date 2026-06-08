В ходе обменного процесса из украинского плена домой вернулись трое наших земляков. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях. Александр Авдеев поблагодарил уполномоченных по правам

В ходе обменного процесса из украинского плена домой вернулись трое наших земляков. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях. Александр Авдеев поблагодарил уполномоченных по правам человека и Минобороны России. Освобождение произошло в рамках очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Домой во Владимирскую область вернулись Александр из Александровского округа, Денис из города Коврова и Денис из