Владимирская область оказалась в числе регионов Центральной России, наиболее пострадавших от аномальных снегопадов. Высота снежного покрова в регионе из-за циклона «Фрэнсис» достигла

Владимирская область оказалась в числе регионов Центральной России, наиболее пострадавших от аномальных снегопадов. Высота снежного покрова в регионе из-за циклона «Фрэнсис» достигла полуметра. Согласно данным метеонаблюдений, в Гусь-Хрустальном, например, сугробы выросли до 51 сантиметра. Эта цифра сопоставима с данными из соседних областей: в Нижнем Новгороде зафиксировано 57 см снега, а в отдельных городах Подмосковья, таких