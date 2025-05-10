К жителям обратился глава города оружейников Сергей Сидорин.

В Коврове во Владимирской области прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Об этом сообщили в городской администрации. В нем приняли участие ветераны, узники концлагерей, блокадники Ленинграда, бойцы спецоперации, местные жители и волонтеры.К людям обратился глава города оружейников Сергей Сидорин.«Наша история сильна правдой, которую заложили наши предки, сражаясь за нашу свободу, за наше мирное небо, за нашу страну. И сегодня наши парни на границе нашей Родины отстаивают нашу свободу и мир», — указал он.После военного парада, в котором прошли различные военные формирования, представители танцевальных коллективов и школьники исполнили вальс Победы.Ранее мы рассказали .