Сидят на берегу реки два рыбака, молодой и старый. И вдруг дерьмо по реке плывет...
Молодой: - Дед, ты не в курсе - откуда это дерьмо плывет?
Дед: - Ох, сынок, до-о-олгая это история...
Молодой: - Ну расскажи, мы же не спешим, время-то есть!
Дед: Ну, слушай... Давным-давно на этом месте стоял замок, и в нем жила Прекрасная Принцесса, а в нее был влюблен Доблестный рыцарь. Но однажды Прекрасную Принцессу украл Злой Царь, а Доблестный Рыцарь поскакал на Верном Коне ее выручать погиб в неравном бою с Воинами Злого Царя! А Прекрасная Принцесса от безысходной тоски выбросилась из окна замка и разбилась насмерть...
Молодой: Дед, а откуда же дерьмо плывет?
Дед: Да откуда я знаю, наср*л кто-то...
еще анекдот!