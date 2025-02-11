Жуткое ДТП в Муроме произошло 23 ноября прошлого года. 29-летнюю женщину, стоящую на тротуаре, убило дорожным знаком. Он упал в результате аварии. Виновник ДТП считает, что причиной тому –

Жуткое ДТП в Муроме произошло 23 ноября прошлого года. 29-летнюю женщину, стоящую на тротуаре, убило дорожным знаком. Он упал в результате аварии. Виновник ДТП считает, что причиной тому – некачественно установленный знак и плохой асфальт. Авария произошла на перекрестке улиц Советской и Свердлова в 15:20. 41-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» выезжал со второстепенной дороги и не