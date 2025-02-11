65-летней жительнице Вязниковского района позвонили телефонные аферисты и сообщили, что ее деньги необходимо перевести на безопасный счет. Схема обмана самая классическая, и женщина даже

65-летней жительнице Вязниковского района позвонили телефонные аферисты и сообщили, что ее деньги необходимо перевести на безопасный счет. Схема обмана самая классическая, и женщина даже знала, что мошенники так делают. Но почему-то поверила собеседнику. Жертва совершила 22 перевода на счета злоумышленников и потеряла 5 880 000 рублей, рассказали в пресс-службе УМВД области. Этот случай произошел на прошедшей неделе.