Глубокой ночью в девятиэтажке на улице Безыменского загорелась квартира. Как сообщили в МЧС, пожар произошел 11 февраля в 01:53. Из задымленного дома пришлось выводить жителей. На место прибыли

Глубокой ночью в девятиэтажке на улице Безыменского загорелась квартира. Как сообщили в МЧС, пожар произошел 11 февраля в 01:53. Из задымленного дома пришлось выводить жителей. На место прибыли 17 спасателей и 6 единиц техники. Огнеборцы эвакуировали из здания 10 человек. Еще 12 жильцов сотрудники МЧС вывели с помощью спасательных устройств. Среди них 6 детей. Огнеборцы