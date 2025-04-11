По его словам, это позволит прекратить формальный подход к повышению квалификации специалистов.

Депутат Госдумы РФ от Владимирской области Игорь Игошин прокомментировал принятие законопроекта о переподготовке в сфере педагогической деятельности.По его словам, это позволит прекратить формальный подход к повышению квалификации учителей.Принятый в Госдуме закон предусматривает, что дополнительное профессиональное образование по основным общеобразовательным программам будет осуществляться в государственных и муниципальных образовательных организациях, образовательных организациях, учрежденных Российской Федерацией, субъектом или муниципальным образованием, либо с их долей в уставном капитале, а также учрежденных государственной корпорацией или госкомпанией.Как отметил депутат, профессиональное образование будет проводиться в общероссийских спортивных федерациях, а также на площадках «Сириус» и «Сколково».«Качественное образование — залог успешного развития нашей страны. Мы должны навести порядок в этом вопросе. Поэтому он продолжает быть актуальным в нашей законотворческой повестке. В первую очередь, обратим внимание на подготовку кадров для медицины и образования: в школах, колледжах и вузах должны работать высокообразованные педагоги, а людей лечить — достойные врачи», — подчеркнул Игорь Игошин.