Городские власти предварительно все-таки планируют соединить Лыбедскую магистраль с Пекинкой. О планах по строительству дублера проспекта Ленина на пресс-конференции рассказал глава

Городские власти предварительно все-таки планируют соединить Лыбедскую магистраль с Пекинкой. О планах по строительству дублера проспекта Ленина на пресс-конференции рассказал глава города Дмитрий Наумов. Дмитрий Наумов, глава г. Владимира Мы разрабатываем проект планировки – расширения улицы Ново-Ямская, Перекопский городок с выходом. Для чего все строится: и Пушкарка, и все остальное? С выходом сюда. То есть