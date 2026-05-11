На Театральной площади выложили огненную инсталляцию в виде звезды с серпом и молотом.

На Театральной площади областного центра состоялась памятная акция, посвященная 9 Мая. Жители города собрались вечером в субботу, чтобы зажечь сотни свечей в знак памяти о тех, кто ценой своей жизни подарил мирное небо.Горящие свечи были выложены в форме пятиконечной звезды с серпом и молотом в центре. Эта композиция стала мощным символом общей памяти, гордости и благодарности героическому поколению предков.«Каждый огонек свечи – это не просто пламя, это частичка наших сердец, которая говорит: «Мы помним! Мы гордимся!»», – отметили в пресс-службе администрации города, выразив признательность всем волонтерам, присоединившимся к мероприятию.Организаторами акции выступили Ресурсный центр добровольчества Владимирской области и местное отделение организации «Волонтеры Победы», при поддержке министерства молодежной политики региона.