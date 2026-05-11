Пожар, охвативший несколько зданий на улице Урицкого, локализовали и полностью потушили.Сообщение о возгорании поступило спасателям ранним утром.По данным ГУ МЧС по Владимирской области, к ликвидации оперативно привлекли специализированную технику и спасательные подразделения.На место также прибыли представители городской администрации, работают оперативные и коммунальные службы.В администрации города сообщили, что жертв и пострадавших не зафиксировано.Городские власти организовали временное размещение с питанием для нуждающихся. Позже пострадавшим предложат жилье в маневренном фонде.