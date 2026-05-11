Многочисленные дефекты покрытия остаются неустраненными.

Жители региона обращают внимание на критическое состояние трассы М-7 на участке между Владимиром и Ковровом.Пресс-служба Народного фронта Владимирской области фиксирует многочисленные выбоины, трещины и прогибы дорожного полотна.Дефекты не устраняют оперативно, поэтому состояние дороги остается неудовлетворительным длительное время.Из-за разбитого покрытия водителям приходится совершать частые маневры, что увеличивает риск аварий.Участок особенно опасен в темное время суток и при неблагоприятной погоде, когда вероятность ДТП заметно растет.