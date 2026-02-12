Сотрудники УФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность 35-летнего местного жителя. Он являлся подписчиком Telegram-канала террористической организации,

Сотрудники УФСБ по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность 35-летнего местного жителя. Он являлся подписчиком Telegram-канала террористической организации, запрещённой в России. В декабре 2024 года мужчина перевёл на указанный в чат-боте сообщества криптокошелёк денежные средства в форме криптовалюты. В этом же мессенджере он разместил текстовое сообщение, в котором призывал других пользователей к финансированию запрещённой