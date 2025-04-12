Отходы могут навредить окружающей среде.

Прокурор в Селивановском районе требует убрать несколько незаконных свалок, которые нашли в Новлянском сельском поселении. На территории оказалось три места, куда сбрасывали мусор. Свалки были сделаны недалеко от деревни Новлянка.В регионально прокуратуре уточнили, что выбрасывали бытовые и строительные отходы. Это может навредить окружающей среде и людям. На данный момент администрацию поселения обязали очистить территории от мусора.За устранением нарушений следят надзорные органы.