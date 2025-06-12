Политик скончался в возрасте 78 лет.

Бывший губернатор Владимирской области Николай Виноградов скончался 12 июня. Ему было 78 лет. Политика вспоминают как сильного лидера и крепкого хозяйственника.О смерти Виноградова сообщил действующий губернатор Владимирской области Александр Авдеев. В июне 2022 года он назначил Николая Владимировича советником главы региона.«Под руководством Николая Виноградова наш регион справился с перипетиями 1990-х, достиг стабильности и взял курс на развитие в 2000-е, Николай Виноградов останется в нашей памяти как сильный лидер, крепкий хозяйственник, надёжный товарищ. Земляки оценили его заслуги, он удостоен звания почётного гражданина Владимирской области. Его имя навсегда вписано в её историю, его дела продолжают жить», — подчеркнул Авдеев.Николай Виноградов родился во Владимире 22 апреля 1947 года. В 1973 году он окончил Московсий инженерно-строительный институт, затем вернулся в родной город. На Владимирском заводе железобетонных конструкций Николай стал главным инженером. После окончания института вступил в КПСС и начал политическую карьеру.К 1989 году Виноградов стал вторым секретарем Владимирского обкома КПСС, однако в 1991 году произошел распад Советского Союза, с 1993 года Николай реализовывался в партии КПРФ.В 1996 он стал главой администрации Владимирской области. В 2000 году Николай Виноградов снова выиграл на выборах, получив большинство голосов избирателей. С 27 сентября 2002 по 24 мая 2003 являлся членом президиума Государственного совета РФ.Так, Николай Виноградов был губернатором Владимирской области в период с 2000 по 2013 год. Затем он возглавил список КПРФ на выборах депутатов Законодательного собрания региона, но отказался от мандата. Несмотря на почтенный возраст, в 2022 году Виноградов попал в список кандидатов на пост владимирского губернатора.Был женат, воспитал двух дочерей.Редакция приносит соболезнования близким и родным политика. Дата церемонии прощания пока не называется.